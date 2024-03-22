https://ria.ru/20240322/lebed-1934990684.html

В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле

В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле - РИА Новости, 22.03.2024

В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле

Лебедь из Белгородского зоопарка, раненный в результате обстрела города, умер, сообщил зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:03

2024-03-22T17:03

2024-03-22T17:03

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Лебедь из Белгородского зоопарка, раненный в результате обстрела города, умер, сообщил зоопарк в Telegram-канале. Лебедь пострадал от осколков при обстреле Белгорода во вторник. Ветеринарные врачи провели птице сложную операцию, в зоопарке следили за его состоянием. "Белый лебедь не выжил. Увы. Наши героические ветврачи сделали все возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце. Жаль. До слез", – говорится в публикации. Отмечается, что у погибшего лебедя не было "возлюбленной". В зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, у которых сейчас сезон гнездования. "Мы укрыли всех животных в домиках для зимовки. Несмотря на прекрасную весеннюю погоду, наши обитатели, как и все белгородцы, вынуждены прятаться от обстрелов", – сообщили в зоопарке. Уточнятся, что животным дают специальные ветеринарные седативные препараты. Киперы стараются больше разговаривать с ними и подбадривать. Работники зоопарка считают это важным, так как животные не понимают слов, но хорошо различают интонации. Ранее сообщалось, что ручная кенгуру Гранди погибла в зоопарке в Белгороде при обстреле, когда находилась на улице. От кассетных осколков тогда также пострадали экзотариум и вольер кенгуру.

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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белгород, происшествия