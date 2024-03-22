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ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля - РИА Новости, 22.03.2024
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15:46 22.03.2024 (обновлено: 15:50 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kurs-1934963931.html
ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля
ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля
Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, при этом регулятор в последний раз проводил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:46
2024-03-22T15:50
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, при этом регулятор в последний раз проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года, когда были риски финансовой стабильности, сейчас их нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке. "Мы не тратим резервы на поддержание курса, это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне", - сказала Набиуллина. "Мы не проводим операции на валютном рынке за счет собственных резервов, помимо операций по бюджетному правилу с февраля 2022 года. В феврале 2022 года это было необходимо для рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет, поэтому нет необходимости в такого рода операциях", - заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля

Набиуллина: ЦБ РФ не принимает специальных мер на поддержание курса рубля

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, при этом регулятор в последний раз проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года, когда были риски финансовой стабильности, сейчас их нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
"Мы не тратим резервы на поддержание курса, это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне", - сказала Набиуллина.
"Мы не проводим операции на валютном рынке за счет собственных резервов, помимо операций по бюджетному правилу с февраля 2022 года. В феврале 2022 года это было необходимо для рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет, поэтому нет необходимости в такого рода операциях", - заключила Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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