https://ria.ru/20240322/kurs-1934963931.html

ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля

ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля - РИА Новости, 22.03.2024

ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля

Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, при этом регулятор в последний раз проводил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:46

2024-03-22T15:46

2024-03-22T15:50

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, при этом регулятор в последний раз проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года, когда были риски финансовой стабильности, сейчас их нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке. "Мы не тратим резервы на поддержание курса, это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне", - сказала Набиуллина. "Мы не проводим операции на валютном рынке за счет собственных резервов, помимо операций по бюджетному правилу с февраля 2022 года. В феврале 2022 года это было необходимо для рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет, поэтому нет необходимости в такого рода операциях", - заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)