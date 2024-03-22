https://ria.ru/20240322/kuba-1935080263.html

Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"

Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:39

2024-03-22T22:39

2024-03-22T22:39

россия

куба

московская область (подмосковье)

бруно родригес паррилья

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования."Мы осуждаем террористический акт, совершенный в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которого погибли и получили многочисленные ранения люди. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу и правительству России, особенно семьям и близким погибших", - говорится в сообщении главы МИД Кубы в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240322/krokus-1935079105.html

россия

куба

московская область (подмосковье)

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