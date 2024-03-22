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Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:39 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/kuba-1935080263.html
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:39
2024-03-22T22:39
россия
куба
московская область (подмосковье)
бруно родригес паррилья
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования."Мы осуждаем террористический акт, совершенный в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которого погибли и получили многочисленные ранения люди. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу и правительству России, особенно семьям и близким погибших", - говорится в сообщении главы МИД Кубы в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240322/krokus-1935079105.html
россия
куба
московская область (подмосковье)
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россия, куба, московская область (подмосковье), бруно родригес паррилья, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Куба, Московская область (Подмосковье), Бруно Родригес Паррилья, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"

Глава МИД Кубы осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования.
«
"Мы осуждаем террористический акт, совершенный в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которого погибли и получили многочисленные ранения люди. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу и правительству России, особенно семьям и близким погибших", - говорится в сообщении главы МИД Кубы в социальной сети X.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Вчера, 22:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКубаМосковская область (Подмосковье)Бруно Родригес ПаррильяКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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