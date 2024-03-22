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Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 22.03.2024 (обновлено: 12:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krym-1934887438.html
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы - РИА Новости, 22.03.2024
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы
Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:08
2024-03-22T12:16
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
дмитрий песков
украина
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сообщается на сайте "Аргументы и факты" со ссылкой на Пескова.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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россия, республика крым, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы

Песков: РФ не может допустить существование государства, желающего отобрать Крым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сообщается на сайте "Аргументы и факты" со ссылкой на Пескова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымДмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
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