https://ria.ru/20240322/krym-1934887438.html
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы - РИА Новости, 22.03.2024
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы
Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:08
2024-03-22T12:08
2024-03-22T12:16
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сообщается на сайте "Аргументы и факты" со ссылкой на Пескова.
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РИА Новости
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россия, республика крым, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы
Песков: РФ не может допустить существование государства, желающего отобрать Крым
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сообщается на сайте "Аргументы и факты" со ссылкой на Пескова.
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