https://ria.ru/20240322/krym-1934887438.html

Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы

Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы - РИА Новости, 22.03.2024

Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы

Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:08

2024-03-22T12:08

2024-03-22T12:16

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

дмитрий песков

украина

безопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сообщается на сайте "Аргументы и факты" со ссылкой на Пескова.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

россия

республика крым

украина

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Ольга Фомченкова

россия, республика крым, дмитрий песков, украина, безопасность