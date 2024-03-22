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Оппозиционные политики в Молдавии осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Оппозиционные политики в Молдавии осудили теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Оппозиционные политики в Молдавии осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Лидеры оппозиционных в Молдавии политсил осудили теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразили соболезнования родным и близким погибших. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:59

2024-03-22T23:59

2024-03-22T23:59

теракт в "крокус сити холле"

в мире

молдавия

россия

дмитрий песков

крокус сити холл

крокус

игорь додон

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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Лидеры оппозиционных в Молдавии политсил осудили теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразили соболезнования родным и близким погибших. "Соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым. Стойкости и сил всему российскому народу", - написал в своем Telegram-канале лидер Партии социалистов Игорь Додон. "Наши мысли с теми, кто потерял близких, с теми, кто в настоящее время борется за свою жизнь. Пусть сила и поддержка окружающих помогут вам преодолеть этот тяжелый период и боль", - отметила в своем обращении вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. "Вся Молдова молится за вас и переживает о трагедии", - написал в соцсетях депутат Александр Суходольский, представляющий в парламенте Молдавии Гагаузскую автономию. Ранее с подобными заявлениями выступили глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, оппозиционный политик Илан Шор, экс-премьер, Молдавии Ион Кику и другие. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Обстановка у "Крокус сити холла" Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:59 true PT0M11S

Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе 2024-03-22T23:59 true PT0M22S

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в мире, молдавия, россия, дмитрий песков, крокус сити холл, крокус, игорь додон, марина таубер