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В Москве открыли движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД

В Москве открыли движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД - РИА Новости, 23.03.2024

В Москве открыли движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД

Движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область открыли, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:53

2024-03-22T23:53

2024-03-23T00:01

теракт в "крокус сити холле"

москва

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область открыли, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее Дептранс сообщал, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Ограничивалось и движение по Волоколамскому шоссе в область."Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область", - говорится в сообщении.Отмечается, что остается перекрытым съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД и съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД."Перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону МКАД. Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути", - дополняется в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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москва, происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин, крокус