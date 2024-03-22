В Москве открыли движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область открыли, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее Дептранс сообщал, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Ограничивалось и движение по Волоколамскому шоссе в область."Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область", - говорится в сообщении.Отмечается, что остается перекрытым съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД и съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД."Перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону МКАД. Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути", - дополняется в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область открыли, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее Дептранс сообщал, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Ограничивалось и движение по Волоколамскому шоссе в область.
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"Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остается перекрытым съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД и съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
"Перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону МКАД. Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути", - дополняется в сообщении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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