https://ria.ru/20240322/krokus-1935112682.html

Миронов: теракт в "Крокусе" войдет в историю как один из самых чудовищных

Миронов: теракт в "Крокусе" войдет в историю как один из самых чудовищных - РИА Новости, 23.03.2024

Миронов: теракт в "Крокусе" войдет в историю как один из самых чудовищных

Теракт в "Крокус сити холле" войдёт в историю как одна из самых чудовищных трагедий, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:52

2024-03-22T23:52

2024-03-23T00:00

теракт в "крокус сити холле"

сергей миронов

крокус

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" войдёт в историю как одна из самых чудовищных трагедий, заявил лидер СРЗП Сергей Миронов. "Кровавый теракт против мирных жителей в столичном концертном зале "Крокус сити холл" войдет в историю как одна из самых чудовищных трагедий", - написал он в телеграм-канале. "Как тут не вспомнить, что буквально на днях о готовности совершать атаки на нашу страну заявляли главари киевского режима. Они уже отрицают причастность к теракту в Москве. А в Вашингтоне зачем-то бросились их покрывать", - добавил политик. Миронов напомнил, что посольства США и Британии несколько недель назад предупредили своих граждан о возможном теракте в Москве. "То есть знали, ждали. С нами этой информацией они не поделились. И это позорное клеймо за молчание навсегда останется с ними", - отметил депутат. "Когда-то, в 1990–2000-е годы, террористы пытались нас запугать и сломить. Не получилось, а все террористы были уничтожены. Причем уничтожали их как в России, так и за рубежом. Так будет и сейчас. Нас не запугать и не сломить", - заключил Миронов. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей миронов, крокус, происшествия