https://ria.ru/20240322/krokus-1935111843.html

Грызлов сравнил теракт в "Крокусе" с уничтожением деревни Хатынь

Грызлов сравнил теракт в "Крокусе" с уничтожением деревни Хатынь - РИА Новости, 22.03.2024

Грызлов сравнил теракт в "Крокусе" с уничтожением деревни Хатынь

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что видит схожесть в нападении на "Крокус сити холл" в Подмосковье с трагедией белорусской деревни Хатынь,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:50

2024-03-22T23:50

2024-03-22T23:51

теракт в "крокус сити холле"

минск

борис грызлов

крокус сити холл

россия

хатынь

крокус

происшествия

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что видит схожесть в нападении на "Крокус сити холл" в Подмосковье с трагедией белорусской деревни Хатынь, сожженной вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. "Это страшная трагедия. Бандиты, фашисты с оружием устроили этот теракт. 22 марта – это день Хатыни. Мы видим, что Хатынь повторяется: это и убийство тех, кто пытался уйти, и поджог оставшихся (в "Крокус сити холле"). Я это сравниваю с Хатынью", - сказал Грызлов журналистам у посольства РФ в Минске, куда минчане несут цветы и лампадки в связи с терактом в "Крокус сити холле". Он выразил уверенность, что те, кто принимал участие в теракте, будут найдены и уничтожены. Он выразил благодарность белорусам, которые пришли к посольству высказать соболезнования тем семьям, где погибли родственники, пострадавшим в результате теракта. "Россияне и белорусы едины. Действительно, мы братья и мы друг друга поддерживаем. То, что так много белорусов сегодня пришли к зданию российского посольства, говорит о единении наших народов", - сказал дипломат. Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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