https://ria.ru/20240322/krokus-1935105094.html

Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф

Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф - РИА Новости, 22.03.2024

Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф

Глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыли в Центр управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:34

2024-03-22T23:34

2024-03-22T23:40

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

татьяна голикова

михаил мурашко

дмитрий песков

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935103987_0:209:3130:1970_1920x0_80_0_0_4212ec79b4479531ad9e6a896c24a99e.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыли в Центр управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и лично координируют оказание медицинской помощи пострадавшим в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити холл", сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ."Вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Центр управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и лично координируют оказание медицинской помощи пострадавшим в результате теракта в Москве в концертном зале Крокус Сити холл", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, происшествия, татьяна голикова, михаил мурашко, дмитрий песков, крокус