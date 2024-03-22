https://ria.ru/20240322/krokus-1935097634.html

Дети пострадали в "Крокус Сити Холле"

Дети пострадали в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Дети пострадали в "Крокус Сити Холле"

Дети пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:18

2024-03-22T23:18

2024-03-23T02:38

москва

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дети пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская."Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. <...> Сил и мужества всем нам", — написала она в Telegram-канале.Омбудсмен добавила, что напавшие на мирных людей террористы не заслуживают никакой пощады.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о теракте. Глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков добавил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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