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Дети пострадали в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:18 22.03.2024 (обновлено: 02:38 23.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935097634.html
Дети пострадали в "Крокус Сити Холле"
Дети пострадали в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
Дети пострадали в "Крокус Сити Холле"
Дети пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-22T23:18
2024-03-23T02:38
москва
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
ольга ярославская
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дети пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.&quot;Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. &lt;...&gt; Сил и мужества всем нам&quot;, — написала она в Telegram-канале.Омбудсмен добавила, что напавшие на мирных людей террористы не заслуживают никакой пощады.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о теракте. Глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков добавил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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москва, крокус сити холл, происшествия, россия, ольга ярославская, дмитрий песков, владимир путин, крокус
Москва, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Ольга Ярославская, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Крокус
Дети пострадали в "Крокус Сити Холле"

Детский омбудсмен Москвы: дети пострадали в "Крокус Сити холле"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дети пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«

"Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. <...> Сил и мужества всем нам", — написала она в Telegram-канале.

Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"
Вчера, 22:49
Омбудсмен добавила, что напавшие на мирных людей террористы не заслуживают никакой пощады.
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о теракте. Глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков добавил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваКрокус Сити ХоллПроисшествияРоссияОльга ЯрославскаяДмитрий ПесковВладимир ПутинКрокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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