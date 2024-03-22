https://ria.ru/20240322/krokus-1935096257.html

Бондарев призвал усилить проверки в местах массового скопления людей

Бондарев призвал усилить проверки в местах массового скопления людей - РИА Новости, 22.03.2024

Бондарев призвал усилить проверки в местах массового скопления людей

Произошедшее в "Крокус Сити Холле" – это теракт со стороны Украины, террористам нет прощения, их надо устранять на месте, нужно усилить проверку сотрудников... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:23

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

виктор бондарев

крокус

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокус Сити Холле" – это теракт со стороны Украины, террористам нет прощения, их надо устранять на месте, нужно усилить проверку сотрудников охраны в местах массового скопления людей, на транспорте, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."Произошедшее в "Крокус Сити Холле" - это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте", - сказал политик.Из мер по предотвращению и профилактике терактов Бондарев предложил "усилить меры проверки сотрудников охраны и обслуживающего персонала на концертных площадках, в музеях, местах массового скопления людей"."Ввести проверки таких людей для приема на работу. Усилить досмотр на входе в метро и на транспорте", - отметил он.Сенатор выразил соболезнования семьям погибших.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, виктор бондарев, крокус, дмитрий песков, владимир путин