Бондарев призвал усилить проверки в местах массового скопления людей

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокус Сити Холле" – это теракт со стороны Украины, террористам нет прощения, их надо устранять на месте, нужно усилить проверку сотрудников охраны в местах массового скопления людей, на транспорте, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."Произошедшее в "Крокус Сити Холле" - это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте", - сказал политик.Из мер по предотвращению и профилактике терактов Бондарев предложил "усилить меры проверки сотрудников охраны и обслуживающего персонала на концертных площадках, в музеях, местах массового скопления людей"."Ввести проверки таких людей для приема на работу. Усилить досмотр на входе в метро и на транспорте", - отметил он.Сенатор выразил соболезнования семьям погибших.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Произошедшее в "Крокус Сити Холле" – это теракт со стороны Украины, террористам нет прощения, их надо устранять на месте, нужно усилить проверку сотрудников охраны в местах массового скопления людей, на транспорте, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Произошедшее в "Крокус Сити Холле" - это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте", - сказал политик.
Из мер по предотвращению и профилактике терактов Бондарев предложил "усилить меры проверки сотрудников охраны и обслуживающего персонала на концертных площадках, в музеях, местах массового скопления людей".
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"Ввести проверки таких людей для приема на работу. Усилить досмотр на входе в метро и на транспорте", - отметил он.
Сенатор выразил соболезнования семьям погибших.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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