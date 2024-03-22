https://ria.ru/20240322/krokus-1935093530.html

Глава МИД Люксембурга выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава МИД Люксембурга выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Глава МИД Люксембурга выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:09

2024-03-22T23:09

2024-03-23T00:14

теракт в "крокус сити холле"

в мире

люксембург (округ)

крокус

ксавье беттель

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле"."Убийство гражданских лиц - преступное деяние, где бы это ни происходило. Мои мысли с семьями жертв страшного теракта", - написал Беттель в сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

люксембург (округ)

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в мире, люксембург (округ), крокус, ксавье беттель