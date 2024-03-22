https://ria.ru/20240322/krokus-1935092686.html

Вучич выразил соболезнования россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Вучич выразил соболезнования россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Вучич выразил соболезнования россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент Сербии Александр Вучич в выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:07

2024-03-22T23:07

2024-03-22T23:24

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

дмитрий песков

александр вучич

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935083635_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_de35f54f2cae5694e79180101bdf8c32.jpg

БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Подмосковье."Выражаю гражданам и руководству РФ самые искренние соболезнования в надежде, что террористы как можно скорее предстанут перед правосудием и что это больше никогда не повторится", - сказал сербский лидер в эфире TV Prva.Президент также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в "Крокус сити холле" на 9.00 (11.00 мск).ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-22T23:07 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус сити холл, дмитрий песков, александр вучич, крокус