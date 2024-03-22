https://ria.ru/20240322/krokus-1935091960.html

В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:06

2024-03-22T23:06

2024-03-22T23:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

калужская область

владислав шапша

крокус

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РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Региональный оперативный штаб принял решение отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в эти выходные", - написал Шапша в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калужская область, владислав шапша, крокус