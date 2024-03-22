https://ria.ru/20240322/krokus-1935091960.html
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:06
2024-03-22T23:06
2024-03-22T23:21
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
калужская область
владислав шапша
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935087401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c12ab522c4091dd26afebdb5d173b9f3.jpg
РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Региональный оперативный штаб принял решение отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в эти выходные", - написал Шапша в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935087401_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a1cc101d2d02d0791c783e0937ee394f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, владислав шапша, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша, Крокус
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Шапша: Калужская область отменила массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«
"Региональный оперативный штаб принял решение отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в эти выходные", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.