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В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:06 22.03.2024 (обновлено: 23:21 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935091960.html
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:06
2024-03-22T23:21
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
калужская область
владислав шапша
крокус
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РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Региональный оперативный штаб принял решение отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в эти выходные", - написал Шапша в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, калужская область, владислав шапша, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша, Крокус
В Калужской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Шапша: Калужская область отменила массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. В Калужской области отменяются на выходные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«
"Региональный оперативный штаб принял решение отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в эти выходные", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКалужская областьВладислав ШапшаКрокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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