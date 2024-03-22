https://ria.ru/20240322/krokus-1935084262.html

В Калининградской области отменили массовые мероприятия из-за теракта

В Калининградской области отменили массовые мероприятия из-за теракта - РИА Новости, 22.03.2024

В Калининградской области отменили массовые мероприятия из-за теракта

Массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия отменены в Калининградской области, в регионе в ближайшие два дня объявлен траур, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:49

2024-03-22T22:49

2024-03-22T22:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия отменены в Калининградской области, в регионе в ближайшие два дня объявлен траур, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков."Губернатором было принято решение, в следствии трагических событий в Московской области, отменить в регионе до понедельника 25.03.24 все спортивные, культурные и массовые мероприятия. Просим с пониманием отнестись к данной мере. Необходимые распоряжения правительства будут подготовлены в ближайшее время. Также в регионе вводится траур по жертвам теракта в течении ближайших двух дней", - сказал Лысков.Соболезнования семьям погибших в "Крокус сити холле" от лица всех жителей Калининградской области выразил губернатор Антон Алиханов. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление раненых и заявил, что "решительно осуждаем это жестокое преступление и уверены, что его организаторы понесут заслуженную кару".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

калининградская область

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T22:49 true PT0M53S

Кровля в районе сцены "Крокуса" начала рушиться кровля пожар 2024-03-22T22:49 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининградская область, антон алиханов