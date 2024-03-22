https://ria.ru/20240322/krokus-1935079105.html

Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма

Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма - РИА Новости, 22.03.2024

Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:37

2024-03-22T22:37

2024-03-22T23:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

италия

антонио таяни

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РИМ, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в "Крокус Сити Холле"."Я поговорил с нашим поверенным в делах в России, чтобы узнать последние новости о том, что происходит в Москве. Мы следим за ситуацией в кризисном центре МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв", - заявил он в соцсети Х.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

https://ria.ru/20240322/krokus-1935073528.html

италия

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происшествия, италия, антонио таяни