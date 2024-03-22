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Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:37 22.03.2024 (обновлено: 23:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935079105.html
Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма
Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма - РИА Новости, 22.03.2024
Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:37
2024-03-22T23:58
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
италия
антонио таяни
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РИМ, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в "Крокус Сити Холле"."Я поговорил с нашим поверенным в делах в России, чтобы узнать последние новости о том, что происходит в Москве. Мы следим за ситуацией в кризисном центре МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв", - заявил он в соцсети Х.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
https://ria.ru/20240322/krokus-1935073528.html
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происшествия, италия, антонио таяни
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Италия, Антонио Таяни
Глава МИД Италии заявил, что осуждает любую форму терроризма

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
РИМ, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в "Крокус Сити Холле".
«
"Я поговорил с нашим поверенным в делах в России, чтобы узнать последние новости о том, что происходит в Москве. Мы следим за ситуацией в кризисном центре МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв", - заявил он в соцсети Х.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияИталияАнтонио Таяни
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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