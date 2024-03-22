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Десять автобусов особо большого класса направили к "Крокусу"

Десять автобусов особо большого класса направили к "Крокусу" - РИА Новости, 22.03.2024

Десять автобусов особо большого класса направили к "Крокусу"

Десять автобусов особо большого класса направлены к "Крокус сити холлу", в случае необходимости их количество будет увеличено, они зарезервированы, сообщается в РИА Новости, 22.03.2024

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2024-03-22T22:37

2024-03-22T22:42

теракт в "крокус сити холле"

крокус

департамент транспорта г. москвы

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

россия

красногорск

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Десять автобусов особо большого класса направлены к "Крокус сити холлу", в случае необходимости их количество будет увеличено, они зарезервированы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."К Крокусу направлено 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса. В случае необходимости их количество будет увеличено, они зарезервированы. Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация", - говорится в сообщении.

россия

красногорск

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:37 true PT0M05S

Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса" люди дорога 2024-03-22T22:37 true PT0M43S

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крокус, департамент транспорта г. москвы, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, россия, красногорск