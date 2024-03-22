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Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти выгорели

Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти выгорели - РИА Новости, 23.03.2024

Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти выгорели

Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T22:33

2024-03-22T22:33

2024-03-23T00:11

крокус сити холл

происшествия

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красногорск

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, огонь перекинулся на нижние ярусы.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров. Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус сити холл, происшествия, россия, красногорск, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)