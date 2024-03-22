https://ria.ru/20240322/krokus-1935076220.html

ФМБА: все пострадавшие в "Крокусе" полностью обеспечены донорской кровью

ФМБА: все пострадавшие в "Крокусе" полностью обеспечены донорской кровью - РИА Новости, 22.03.2024

ФМБА: все пострадавшие в "Крокусе" полностью обеспечены донорской кровью

Все пострадавшие в ходе теракта в "Крокус сити холле" обеспечены компонентами крови, Центр крови будет осуществлять прием доноров в субботу с 08.30, сообщили... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:32

2024-03-22T22:32

2024-03-22T22:36

крокус

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

происшествия

россия

красногорск

москва

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все пострадавшие в ходе теракта в "Крокус сити холле" обеспечены компонентами крови, Центр крови будет осуществлять прием доноров в субботу с 08.30, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших в ходе теракта в "Крокус сити холле", - говорится в сообщении.Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу 23 марта с 08.30, уточнили в ведомстве.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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