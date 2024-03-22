https://ria.ru/20240322/krokus-1935075464.html

"Смерть за смерть". Медведев прокомментировал теракт в "Крокусе"

"Смерть за смерть". Медведев прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

"Смерть за смерть". Медведев прокомментировал теракт в "Крокусе"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал о теракте в комплексе "Крокус сити холл": "Смерть за смерть". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:30

2024-03-22T22:30

2024-03-22T22:58

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал о теракте в комплексе "Крокус сити холл": "Смерть за смерть".Зампред Совбеза подчеркнул, что все виновные должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы."Смерть за смерть", - написал Медведев в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, дмитрий медведев