https://ria.ru/20240322/krokus-1935074907.html
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор - РИА Новости, 22.03.2024
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор
Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:29
2024-03-22T22:29
2024-03-22T23:28
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, нападение произошло между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск. Перед началом концерта в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы. Сами охранники оставались на месте.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.В самом здании продолжается сильный пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935067478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d22b0e34f1eb15bd44121a4a8892cf.jpg
Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса"
Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости
2024-03-22T22:29
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор
Террористы, ворвавшись в зал, расстреливали людей в упор в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, нападение произошло между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск. Перед началом концерта в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
ГУР Украины отрицает причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"
Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы. Сами охранники оставались на месте.
В пятницу вечером ФСБ
сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске
произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник
". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
, у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.
В самом здании продолжается сильный пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.