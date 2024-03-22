https://ria.ru/20240322/krokus-1935074907.html

Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор

Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор - РИА Новости, 22.03.2024

Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор

Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:29

2024-03-22T22:29

2024-03-22T23:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, нападение произошло между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск. Перед началом концерта в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы. Сами охранники оставались на месте.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.В самом здании продолжается сильный пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240322/terakt-1935098498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T22:29 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус сити холл