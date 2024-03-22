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Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:29 22.03.2024 (обновлено: 23:28 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935074907.html
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор - РИА Новости, 22.03.2024
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор
Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:29
2024-03-22T23:28
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, нападение произошло между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск. Перед началом концерта в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы. Сами охранники оставались на месте.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.В самом здании продолжается сильный пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса"
Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор

Террористы, ворвавшись в зал, расстреливали людей в упор в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Террористы, ворвавшись в концертный зал "Крокус Сити Холла", начали расстреливать людей в упор, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, нападение произошло между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск. Перед началом концерта в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего Крокуса - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
ГУР Украины отрицает причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 23:21
Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы. Сами охранники оставались на месте.
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.
В самом здании продолжается сильный пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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