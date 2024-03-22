https://ria.ru/20240322/krokus-1935073528.html

Германия выразила соболезнования в связи с нападением в Подмосковье

Германия выразила соболезнования в связи с нападением в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2024

Германия выразила соболезнования в связи с нападением в Подмосковье

МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, призвал выяснить обстоятельства случившегося. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:25

2024-03-22T22:25

2024-03-22T22:37

в мире

германия

московская область (подмосковье)

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, призвал выяснить обстоятельства случившегося."Кадры страшного нападения на невинных людей в "Крокус сити холле" под Москвой ужасают. Необходимо как можно скорее выяснить все обстоятельства. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших", - заявил МИД ФРГ в официальном аккаунте в соцсети Х.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

германия

московская область (подмосковье)

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в мире, германия, московская область (подмосковье), москва, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)