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На Украине утверждают, что непричастны к ЧП в "Крокусе"

На Украине утверждают, что непричастны к ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

На Украине утверждают, что непричастны к ЧП в "Крокусе"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к теракту в "Крокус сити холле". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:20

2024-03-22T22:20

2024-03-22T22:40

украина

крокус

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

михаил подоляк

джон кирби

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к теракту в "Крокус сити холле".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", - сказал Подоляк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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