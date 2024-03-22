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Воробьев рассказал о состоянии четырех госпитализированных из "Крокуса"

Воробьев рассказал о состоянии четырех госпитализированных из "Крокуса" - РИА Новости, 22.03.2024

Воробьев рассказал о состоянии четырех госпитализированных из "Крокуса"

Четверо госпитализированных после ЧП в "Крокусе" находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрея Воробьев. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:17

2024-03-22T22:17

2024-03-22T22:21

крокус

происшествия

россия

красногорск

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четверо госпитализированных после ЧП в "Крокусе" находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрея Воробьев.Губернатор приехал на место ЧП."Произошла трагедия. Здесь в "Крокусе" работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная, 21 человек раненых госпитализированы, 4 в тяжелом состоянии. Все остальное будет понятно после окончания работ", - сказал Воробьев журналистам.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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