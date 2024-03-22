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ФСБ проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе "Крокус"

ФСБ проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе "Крокус" - РИА Новости, 22.03.2024

ФСБ проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе "Крокус"

Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе "Крокус", сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:14

2024-03-22T22:14

2024-03-22T22:22

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе "Крокус", сообщает ЦОС ФСБ."Предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим. Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия", - говорится в сообщении.Ранее ФСБ России сообщила, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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