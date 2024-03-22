https://ria.ru/20240322/krokus-1935066145.html

Долгов призвал уничтожить мразей, устроивших теракт в "Крокусе"

Долгов призвал уничтожить мразей, устроивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Долгов призвал уничтожить мразей, устроивших теракт в "Крокусе"

Террористы, совершившие и спланировавшие жуткое преступление в "Крокус сити холле", должны быть уничтожены все до единого, заявил сенатор Константин Долгов. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:06

2024-03-22T22:06

2024-03-22T22:41

крокус

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

москва

константин долгов

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Террористы, совершившие и спланировавшие жуткое преступление в "Крокус сити холле", должны быть уничтожены все до единого, заявил сенатор Константин Долгов."Мрази, устроившие и спланировавшие жуткий теракт в "Крокус сити холле", должны быть уничтожены. Все до единого. Никакой пощады никому из нелюдей. Уверен - так и будет!", - написал сенатор в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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