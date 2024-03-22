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В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли

В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли - РИА Новости, 22.03.2024

В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли

Кровля в районе сцены "Крокус сити холла", где произошел пожар, рушится, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:04

2024-03-22T22:04

2024-03-22T22:11

крокус сити холл

происшествия

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москва

красногорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кровля в районе сцены "Крокус сити холла", где произошел пожар, рушится, передает корреспондент РИА Новости.Часть кровли, охваченная огнем, начала обрушиться в здании торгово-развлекательного центра. Из окон здания вырывается пламя.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус сити холл, происшествия, россия, москва, красногорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)