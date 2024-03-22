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В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли
В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли - РИА Новости, 22.03.2024
В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли
Кровля в районе сцены "Крокус сити холла", где произошел пожар, рушится, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:04
2024-03-22T22:04
2024-03-22T22:11
крокус сити холл
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красногорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кровля в районе сцены "Крокус сити холла", где произошел пожар, рушится, передает корреспондент РИА Новости.Часть кровли, охваченная огнем, начала обрушиться в здании торгово-развлекательного центра. Из окон здания вырывается пламя.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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крокус сити холл, происшествия, россия, москва, красногорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Крокус Сити Холл, Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли
В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли