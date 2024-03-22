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Пожар в здании "Крокуса" становится сильнее

Пожар в здании "Крокуса" становится сильнее - РИА Новости, 22.03.2024

Пожар в здании "Крокуса" становится сильнее

Огонь на крыше здания "Крокус Сити Холла" становится сильнее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:44

2024-03-22T21:44

2024-03-22T22:13

крокус

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Огонь на крыше здания "Крокус Сити Холла" становится сильнее, передает корреспондент РИА Новости.Очаг возгорания над входом в концертный зал имени Муслима Магомаева становится больше, пожарные приступили к тушению.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, крокус сити холл, происшествия