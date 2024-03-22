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Пожар в здании "Крокуса" становится сильнее
Пожар в здании "Крокуса" становится сильнее - РИА Новости, 22.03.2024
Пожар в здании "Крокуса" становится сильнее
Огонь на крыше здания "Крокус Сити Холла" становится сильнее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:44
2024-03-22T22:13
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Огонь на крыше здания "Крокус Сити Холла" становится сильнее, передает корреспондент РИА Новости.Очаг возгорания над входом в концертный зал имени Муслима Магомаева становится больше, пожарные приступили к тушению.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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крокус, крокус сити холл, происшествия
Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Огонь на крыше здания "Крокус Сити Холла" становится сильнее, передает корреспондент РИА Новости.
Очаг возгорания над входом в концертный зал имени Муслима Магомаева становится больше, пожарные приступили к тушению.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.