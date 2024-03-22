https://ria.ru/20240322/krokus-1935049284.html

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек - РИА Новости, 22.03.2024

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек

Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:14

2024-03-22T21:14

2024-03-22T21:23

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов, сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

москва

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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T21:14 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье), москва, видео