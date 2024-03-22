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Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек
Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек - РИА Новости, 22.03.2024
Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек
Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:14
2024-03-22T21:14
2024-03-22T21:23
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов, сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов", - говорится в сообщении.
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T21:14
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РИА Новости
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крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье), москва, видео
Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек
МЧС: из подвала "Крокус Сити Холла" вывели 100 человек