https://ria.ru/20240322/kosmonavty-1935014587.html

В "Роскосмосе" рассказали, когда Новицкий и Василевская вернутся с МКС

В "Роскосмосе" рассказали, когда Новицкий и Василевская вернутся с МКС - РИА Новости, 22.03.2024

В "Роскосмосе" рассказали, когда Новицкий и Василевская вернутся с МКС

Российский космонавт Новицкий и белорусская космонавтка Василевская после переноса пуска их корабля (планировался 21 марта) вернутся с МКС 6 апреля, а не 2-го,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:26

2024-03-22T18:26

2024-03-22T18:26

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БАЙКОНУР (Казахстан), 22 мар – РИА Новости. Российский космонавт Новицкий и белорусская космонавтка Василевская после переноса пуска их корабля (планировался 21 марта) вернутся с МКС 6 апреля, а не 2-го, как ожидалось ранее, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской, а также астронавтки NASA Лорал О'Хара на корабле "Союз МС-24" запланировано на 6 апреля", - говорится в сообщении. Пуск корабля "Союз МС-25", в экипаж которого вошли Новицкий, Василевская и американка Трейси Дайсон, планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на резервную дату и состоится в 15.36 мск 23 марта. Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что "Союз МС-25" полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка намечена на 18.10 25 марта. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

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байконур (город), космос - риа наука, земля, роскосмос, наса