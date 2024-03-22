https://ria.ru/20240322/kosatki-1934870156.html

Посол в Токио: Россия предложила Японии помощь для спасения косаток

Посол в Токио: Россия предложила Японии помощь для спасения косаток - РИА Новости, 22.03.2024

Посол в Токио: Россия предложила Японии помощь для спасения косаток

Россия высоко оценивает то, что, несмотря на сложные отношения, удалось сохранить взаимодействие с Японией по ряду практических направлений, в частности, это... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:02

2024-03-22T11:02

2024-03-22T13:27

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япония

токио

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Россия высоко оценивает то, что, несмотря на сложные отношения, удалось сохранить взаимодействие с Японией по ряду практических направлений, в частности, это проявилось в деле спасения косаток у берегов Хоккайдо, когда Россия оперативно предложила свою помощь, а Япония достаточно быстро отреагировала, сказал РИА Новости новый посол России в Японии Николай Ноздрев в своем первом после прибытия в Токио интервью. "В практических направлениях сотрудничества многое удалось сохранить. Например, я бы отметил эффективное взаимодействие пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и управления безопасности на море Японии. Они находятся в постоянном рабочем контакте, оперативно решают сложные, в том числе и гуманитарные вопросы. Такая работа заслуживает самой высокой оценки", - сказал посол. Глава дипмиссии привел пример из недавней практики, когда в ледовом плену около японского острова Хоккайдо оказались около 10 косаток и Россия предложила свою помощь. "Один из примеров недавнего взаимодействия наших стран – проблема с косатками, заблокированными около побережья Хоккайдо. Буквально в течение 12 часов удалось наладить контакты и фактически проработать параметры практического взаимодействия. Тогда, к счастью, ситуация разрешилась сама собой. Но сам факт того, что на наш призыв японская сторона откликнулась достаточно оперативно и обозначила готовность к сотрудничеству, показывает, что по ряду важных практических направлений взаимодействие сохраняется и осуществляется эффективно. В России эта ситуация вызвала самый широкий резонанс", - подчеркнул посол. В феврале около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались. Росрыболовство также направило в минсельхоз Японии свое предложение помощи по спасению косаток. На это отреагировало и правительство Японии, подтвердив контакты с Россией по этому вопросу. Однако затем поступили сообщения, что акватория очистилась ото льда и косатки уплыли в открытое море. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925838226.html

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html

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в мире, япония, токио, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)