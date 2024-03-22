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Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 22.03.2024
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18:12 22.03.2024 (обновлено: 18:13 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/konflikt-1935011399.html
Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа
Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 22.03.2024
Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа
По инициативе турецкой стороны в Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:12
2024-03-22T18:13
россия
турция
москва
александр фомин
танжу бильгич
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. По инициативе турецкой стороны в Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Турции Танжу Бильгичем, сообщили в пятницу в Минобороны России."В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности. Также состоялся обмен мнениями по урегулированию палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию".
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россия, турция, москва, александр фомин, танжу бильгич
Россия, Турция, Москва, Александр Фомин, Танжу Бильгич
Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа

Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с послом Турции конфликт в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. По инициативе турецкой стороны в Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Турции Танжу Бильгичем, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности. Также состоялся обмен мнениями по урегулированию палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что "встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию".
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