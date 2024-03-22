https://ria.ru/20240322/konflikt-1935011399.html

Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа

Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 22.03.2024

Замминистра обороны России обсудил с послом Турции ситуацию в секторе Газа

По инициативе турецкой стороны в Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:12

2024-03-22T18:12

2024-03-22T18:13

россия

турция

москва

александр фомин

танжу бильгич

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. По инициативе турецкой стороны в Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Турции Танжу Бильгичем, сообщили в пятницу в Минобороны России."В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности. Также состоялся обмен мнениями по урегулированию палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию".

https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html

россия

турция

москва

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россия, турция, москва, александр фомин, танжу бильгич