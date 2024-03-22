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СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт - РИА Новости, 22.03.2024
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19:23 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/kompaniya-1935026681.html
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:23
2024-03-22T19:23
экономика
россия
евросоюз
autodesk, inc.
технологии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо организации."Вы (клиенты Autodesk. — Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — сказано в документе.Как сообщает издание, компания обосновала такое решение запретами, которые накладывает 12-ый пакет санкций ЕС против России.В марте 2022 года она приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до сегодняшнего дня не препятствовала использованию своих продуктов.
https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html
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экономика, россия, евросоюз, autodesk, inc., технологии
Экономика, Россия, Евросоюз, Autodesk, Inc., Технологии
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

РБК: Autodesk запретила российским компаниям с 20 марта использовать свой софт

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо организации.
"Вы (клиенты Autodesk. — Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — сказано в документе.
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Как сообщает издание, компания обосновала такое решение запретами, которые накладывает 12-ый пакет санкций ЕС против России.

Autodesk, Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Основана в 1982 году.

В марте 2022 года она приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до сегодняшнего дня не препятствовала использованию своих продуктов.
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