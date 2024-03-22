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СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:23
2024-03-22T19:23
2024-03-22T19:23
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо организации."Вы (клиенты Autodesk. — Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — сказано в документе.Как сообщает издание, компания обосновала такое решение запретами, которые накладывает 12-ый пакет санкций ЕС против России.В марте 2022 года она приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до сегодняшнего дня не препятствовала использованию своих продуктов.
https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html
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экономика, россия, евросоюз, autodesk, inc., технологии
Экономика, Россия, Евросоюз, Autodesk, Inc., Технологии
СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
РБК: Autodesk запретила российским компаниям с 20 марта использовать свой софт