https://ria.ru/20240322/kompaniya-1935026681.html

СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:23

2024-03-22T19:23

2024-03-22T19:23

экономика

россия

евросоюз

autodesk, inc.

технологии

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретила российским компаниями пользоваться ее продуктами, сообщил РБК со ссылкой на письмо организации."Вы (клиенты Autodesk. — Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — сказано в документе.Как сообщает издание, компания обосновала такое решение запретами, которые накладывает 12-ый пакет санкций ЕС против России.В марте 2022 года она приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до сегодняшнего дня не препятствовала использованию своих продуктов.

https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html

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экономика, россия, евросоюз, autodesk, inc., технологии