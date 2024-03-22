https://ria.ru/20240322/kolonii-1935003372.html
В Красноярском крае ликвидируют две колонии
В Красноярском крае ликвидируют две колонии - РИА Новости, 22.03.2024
В Красноярском крае ликвидируют две колонии
Две колонии будут в Красноярском крае будут ликвидированы в течение года - из-за снижения численности заключенных, связанной с развитием системы наказания, не... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:46
2024-03-22T17:46
2024-03-22T17:46
красноярский край
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общество
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Две колонии будут в Красноярском крае будут ликвидированы в течение года - из-за снижения численности заключенных, связанной с развитием системы наказания, не предполагающей изоляции от общества, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка. По данным прес-службы, ликвидации подлежат ИК-7, расположенная в селе Арейское Емельяновского района и ИК-16 в поселке Громадск Уярского района. "В настоящее время согласно утвержденному плану ликвидации в исправительных колониях проводятся необходимые мероприятия с учетом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю. Осужденные, находящиеся в ИК-7 и ИК-16, будут перевезены в другие пенитенциарные учреждения региона в соответствии с видом режима, определенным приговором суда", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что работникам ликвидируемых учреждений предложены вакантные должности в подразделениях, подведомственных ГУФСИН России по Красноярскому краю. "Одна из причин снижения численности осужденных в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю - развитие системы наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Например, в регионе расширяется сеть исправительных центров, увеличивается количество осужденных к принудительным работам", - отметила представитель ГУФСИН. В настоящее время в ведении ГУФСИН находится один исправительный центр и 10 участков, функционирующих как исправительные центры. Создано 1395 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, в том числе 403 места создано в 2023 году. Около тысячи красноярских осужденных в прошлом году были переведены из исправительных учреждений в исправительные центры в связи с заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
https://ria.ru/20240321/osuzhdennye-1934698351.html
https://ria.ru/20240321/sizo-1934695722.html
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красноярский край, россия, емельяновский район, общество
Красноярский край, Россия, Емельяновский район, Общество
В Красноярском крае ликвидируют две колонии
В Красноярском крае ликвидируют две колонии из-за снижения числа заключенных
КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Две колонии будут в Красноярском крае будут ликвидированы в течение года - из-за снижения численности заключенных, связанной с развитием системы наказания, не предполагающей изоляции от общества, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка.
По данным прес-службы, ликвидации подлежат ИК-7, расположенная в селе Арейское Емельяновского района
и ИК-16 в поселке Громадск Уярского района
.
В российских колониях выросло число осужденных за тяжкие преступления
"В настоящее время согласно утвержденному плану ликвидации в исправительных колониях проводятся необходимые мероприятия с учетом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения ГУФСИН России
по Красноярскому краю. Осужденные, находящиеся в ИК-7 и ИК-16, будут перевезены в другие пенитенциарные учреждения региона в соответствии с видом режима, определенным приговором суда", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что работникам ликвидируемых учреждений предложены вакантные должности в подразделениях, подведомственных ГУФСИН России по Красноярскому краю.
В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО
"Одна из причин снижения численности осужденных в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю - развитие системы наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Например, в регионе расширяется сеть исправительных центров, увеличивается количество осужденных к принудительным работам", - отметила представитель ГУФСИН.
В настоящее время в ведении ГУФСИН находится один исправительный центр и 10 участков, функционирующих как исправительные центры. Создано 1395 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, в том числе 403 места создано в 2023 году. Около тысячи красноярских осужденных в прошлом году были переведены из исправительных учреждений в исправительные центры в связи с заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов