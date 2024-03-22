https://ria.ru/20240322/kitay-1934836153.html

В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине

В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 22.03.2024

В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине

Консенсус в отношении необходимости мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:20

2024-03-22T06:20

2024-03-22T06:26

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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Консенсус в отношении необходимости мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Второе впечатление заключается в том, что консенсус в отношении мирных переговоров растет", - сказал Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса. Ли Хуэй отметил, что разные стороны придерживаются собственных позиций в отношении мирных переговоров, и эти позиции сильно отличаются друг от друга, но все стороны считают, что кризис должен быть решен путем переговоров. Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931134401.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, россия, китай, ли хуэй