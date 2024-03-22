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В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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06:20 22.03.2024 (обновлено: 06:26 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kitay-1934836153.html
В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине
В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине
Консенсус в отношении необходимости мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:20
2024-03-22T06:26
в мире
украина
россия
китай
ли хуэй
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Консенсус в отношении необходимости мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Второе впечатление заключается в том, что консенсус в отношении мирных переговоров растет", - сказал Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса. Ли Хуэй отметил, что разные стороны придерживаются собственных позиций в отношении мирных переговоров, и эти позиции сильно отличаются друг от друга, но все стороны считают, что кризис должен быть решен путем переговоров. Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931134401.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, россия, китай, ли хуэй
В мире, Украина, Россия, Китай, Ли Хуэй
В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине

Ли Хуэй: консенсус в отношении необходимости переговоров по Украине укрепляется

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Консенсус в отношении необходимости мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
"Второе впечатление заключается в том, что консенсус в отношении мирных переговоров растет", - сказал Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса.
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Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
15 марта, 22:53
Ли Хуэй отметил, что разные стороны придерживаются собственных позиций в отношении мирных переговоров, и эти позиции сильно отличаются друг от друга, но все стороны считают, что кризис должен быть решен путем переговоров.
Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон.
Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ
5 марта, 07:49
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Вчера, 08:00
 
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