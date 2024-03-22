В Киеве не ответили на сообщения ООН о правах человека на Украине
Митрополит УПЦ : Киев не ответил на сообщения ООН о правах человека на Украине
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальные докладчики ООН направили киевским властям три сообщения, но все они остались без внимания, заявил на совещании в Организации Объединенных Наций митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви в пятницу.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил в Организации Объединенных Наций на совещании "Общие дебаты по ситуациям с правами человека, требующие внимания СПЧ ООН" 20 марта, сообщается на сайте РПЦ.
"Архиерей сказал, что на Украину специальные докладчики ООН направили три сообщения, но все они остались без должного внимания властей", - говорится в сообщении.
В РПЦ сообщили, что митрополит Феодосий рассказал о физическом насилии против верующих Украинской православной церкви, о захватах храмов и исках власти, в частности, относительно отъема земельных участков, на которых стоят церкви.
"Будучи правящим архиереем одной из епархий Украинской православной церкви, я подвергаюсь уголовному преследованию со стороны украинских властей за противодействие нарушениям прав верующих, за выражение своих религиозных убеждений и богословской позиции. Уголовные дела были возбуждены и против нескольких других митрополитов нашей деноминации, один из которых в возрасте 75 лет был приговорен к пяти годам лишения свободы просто за то, что говорил правду в своих проповедях. Беззаконие украинских властей должно быть остановлено. Я призываю международное сообщество более энергично защищать справедливость и права человека на Украине", - цитируют иерарха на сайте РПЦ.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и фальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита. В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предъявила очередное обвинение главе Черкасской епархии УПЦ по статье 161 уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно)
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".