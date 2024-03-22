https://ria.ru/20240322/kiev-1935015347.html

В Киеве не ответили на сообщения ООН о правах человека на Украине

В Киеве не ответили на сообщения ООН о правах человека на Украине - РИА Новости, 22.03.2024

В Киеве не ответили на сообщения ООН о правах человека на Украине

Специальные докладчики ООН направили киевским властям три сообщения, но все они остались без внимания, заявил на совещании в Организации Объединенных Наций... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:30

2024-03-22T18:30

2024-03-22T18:30

религия

украина

киев

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русская православная церковь

оон

украинская православная церковь

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальные докладчики ООН направили киевским властям три сообщения, но все они остались без внимания, заявил на совещании в Организации Объединенных Наций митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви в пятницу.Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил в Организации Объединенных Наций на совещании "Общие дебаты по ситуациям с правами человека, требующие внимания СПЧ ООН" 20 марта, сообщается на сайте РПЦ."Архиерей сказал, что на Украину специальные докладчики ООН направили три сообщения, но все они остались без должного внимания властей", - говорится в сообщении.В РПЦ сообщили, что митрополит Феодосий рассказал о физическом насилии против верующих Украинской православной церкви, о захватах храмов и исках власти, в частности, относительно отъема земельных участков, на которых стоят церкви."Будучи правящим архиереем одной из епархий Украинской православной церкви, я подвергаюсь уголовному преследованию со стороны украинских властей за противодействие нарушениям прав верующих, за выражение своих религиозных убеждений и богословской позиции. Уголовные дела были возбуждены и против нескольких других митрополитов нашей деноминации, один из которых в возрасте 75 лет был приговорен к пяти годам лишения свободы просто за то, что говорил правду в своих проповедях. Беззаконие украинских властей должно быть остановлено. Я призываю международное сообщество более энергично защищать справедливость и права человека на Украине", - цитируют иерарха на сайте РПЦ.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и фальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита. В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предъявила очередное обвинение главе Черкасской епархии УПЦ по статье 161 уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно)Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html

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https://ria.ru/20240315/zaderzhannyy-1933323208.html

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Никита Бизин

украина, киев, черкассы, владимир зеленский, русская православная церковь, оон, украинская православная церковь, религия