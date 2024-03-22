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ВС России поразили завод "Электротяжмаш" в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 22.03.2024 (обновлено: 14:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kharkov-1934940645.html
ВС России поразили завод "Электротяжмаш" в Харькове, сообщило подполье
ВС России поразили завод "Электротяжмаш" в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 22.03.2024
ВС России поразили завод "Электротяжмаш" в Харькове, сообщило подполье
Удар ВС РФ по Харькову утром в пятницу поразил помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов завод "Элетротяжмаш", который входит в перечень... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:43
2024-03-22T14:58
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Удар ВС РФ по Харькову утром в пятницу поразил помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов завод "Элетротяжмаш", который входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, на территории предприятия находилась тяжелая техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в "Завод "Электротяжмаш", где находилась тяжелая военная техника", - сказал подпольщик.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16, и по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
https://ria.ru/20240322/ukraintsy-1934911538.html
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харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия
ВС России поразили завод "Электротяжмаш" в Харькове, сообщило подполье

Подполье: ВС России поразили завод "Электротяжмаш" с тяжелой техникой ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Удар ВС РФ по Харькову утром в пятницу поразил помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов завод "Элетротяжмаш", который входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, на территории предприятия находилась тяжелая техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в "Завод "Электротяжмаш", где находилась тяжелая военная техника", - сказал подпольщик.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16, и по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
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