https://ria.ru/20240322/kharkov-1934937206.html

Харьков полностью остался без света

Харьков полностью остался без света - РИА Новости, 22.03.2024

Харьков полностью остался без света

Харьков полностью обесточен, в городе нет водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:34

2024-03-22T14:34

2024-03-22T14:47

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Харьков полностью обесточен, в городе нет водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Город полностью обесточен, вследствие чего не работает тепло- и водоснабжение", - сказал он в видеообращении.По словам Терехова, повреждения энергосистемы города "слишком серьезные", не работает электротранспорт и горячие номера всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы.В пятницу входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наемников, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.Также подполье сообщило РИА Новости о попадании при ударе ВС РФ по стратегическому заводу "Электротяжмаш" в Харькове, где была тяжелая военная техника ВСУ.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html

https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html

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харьков, в мире, украина