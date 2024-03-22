https://ria.ru/20240322/kharkov-1934937206.html
Харьков полностью остался без света
Харьков полностью остался без света - РИА Новости, 22.03.2024
Харьков полностью остался без света
Харьков полностью обесточен, в городе нет водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:34
2024-03-22T14:34
2024-03-22T14:47
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Харьков полностью обесточен, в городе нет водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Город полностью обесточен, вследствие чего не работает тепло- и водоснабжение", - сказал он в видеообращении.По словам Терехова, повреждения энергосистемы города "слишком серьезные", не работает электротранспорт и горячие номера всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы.В пятницу входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наемников, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.Также подполье сообщило РИА Новости о попадании при ударе ВС РФ по стратегическому заводу "Электротяжмаш" в Харькове, где была тяжелая военная техника ВСУ.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
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харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
Харьков полностью остался без света
Мэр Терехов заявил, что Харьков полностью обесточен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Харьков полностью обесточен, в городе нет водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале
.
"Город полностью обесточен, вследствие чего не работает тепло- и водоснабжение", - сказал он в видеообращении.
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По словам Терехова, повреждения энергосистемы города "слишком серьезные", не работает электротранспорт и горячие номера всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы.
В пятницу входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наемников, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Также подполье сообщило РИА Новости о попадании при ударе ВС РФ по стратегическому заводу "Электротяжмаш" в Харькове, где была тяжелая военная техника ВСУ.
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