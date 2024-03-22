https://ria.ru/20240322/kharkov-1934922995.html

Миронов не считает удары по энергообъектам в Харькове эмоциональной местью

Миронов не считает удары по энергообъектам в Харькове эмоциональной местью - РИА Новости, 22.03.2024

Миронов не считает удары по энергообъектам в Харькове эмоциональной местью

Поражение танкового завода и двух ТЭЦ в Харькове неправильно считать "ударами возмездия", это не месть на основе эмоций, а часть целенаправленной работы,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:52

2024-03-22T13:52

2024-03-22T13:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поражение танкового завода и двух ТЭЦ в Харькове неправильно считать "ударами возмездия", это не месть на основе эмоций, а часть целенаправленной работы, которую проводят Вооруженные силы РФ по демилитаризации Украины, заявил РИА Новости лидер партии СРЗП Сергей Миронов. В пятницу входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наемников, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Считаю неправильным считать такие удары ударами возмездия. Это не месть, а часть целенаправленной работы, которую проводят Вооруженные силы России по демилитаризации Украины. Время, место и цели ударов наши военные выбирают, исходя из военной целесообразности, а не на основе эмоций", - сказал Миронов. Вместе с тем он предположил, что определенная связь с атаками на Белгородскую область может быть, а именно с планами России создать "санитарную зону" на Украине, о которой на днях сказал президент России Владимир Путин. Миронов указал, что для всех очевидно, что угроза, исходящая из приграничных с Россией областей Украины, должна быть ликвидирована. "Более того, появляется информация о том, что киевский режим перебрасывает в эти регионы дополнительные подразделения для проведения новых атак. Поэтому мы начинаем действовать на упреждение. Я надеюсь, что последние российские удары по оборонным и энергетическим объектам – это подготовка к нашей "санитарной" операции. Уверен, в конечном итоге такая "санитарная зона" должна быть создана на всей территории Украины, а режим (Владимира) Зеленского должен быть ликвидирован", - заключил Миронов. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934891311.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей миронов, харьков, безопасность, госдума рф