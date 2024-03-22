https://ria.ru/20240322/kharkov-1934836483.html
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ
Харьков остался без электричества на фоне объявленной в городе воздушной тревоги и прозвучавших взрывов, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:29
2024-03-22T06:29
2024-03-22T07:42
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Харьков остался без электричества на фоне объявленной в городе воздушной тревоги и прозвучавших взрывов, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Харьков остался без света, и есть проблемы с водоснабжением", — говорится в публикации. Ранее агентство со ссылкой на власти сообщило, что в Харькове прогремели 15 взрывов. Тревога тем временем объявлена на всей территории Украины.Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ
УНИАН: Харьков остался без света после взрывов, есть проблемы с водоснабжением