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В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:29 22.03.2024 (обновлено: 07:42 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kharkov-1934836483.html
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ
Харьков остался без электричества на фоне объявленной в городе воздушной тревоги и прозвучавших взрывов, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:29
2024-03-22T07:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Харьков остался без электричества на фоне объявленной в городе воздушной тревоги и прозвучавших взрывов, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Харьков остался без света, и есть проблемы с водоснабжением", — говорится в публикации. Ранее агентство со ссылкой на власти сообщило, что в Харькове прогремели 15 взрывов. Тревога тем временем объявлена на всей территории Украины.Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове пропал свет после взрывов, сообщили украинские СМИ

УНИАН: Харьков остался без света после взрывов, есть проблемы с водоснабжением

© AP Photo / Vadim BelikovХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Харьков остался без электричества на фоне объявленной в городе воздушной тревоги и прозвучавших взрывов, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
"Харьков остался без света, и есть проблемы с водоснабжением", — говорится в публикации.
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Ранее агентство со ссылкой на власти сообщило, что в Харькове прогремели 15 взрывов. Тревога тем временем объявлена на всей территории Украины.
Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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