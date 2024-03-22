https://ria.ru/20240322/izrail-1934827382.html

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа"

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 22.03.2024

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о задержании более 500 подозреваемых в терроризме в ходе операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:36

2024-03-22T01:36

2024-03-22T01:36

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_b8cf69cc3273b38a13368d48ef2adba4.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о задержании более 500 подозреваемых в терроризме в ходе операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. "Операция в больнице "Аш-Шифа" продолжается. Это операция с самым большим числом террористов, которых мы задержали с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых принадлежат группировкам ХАМАС и "Исламский джихад", - говорится в заявлении. Сообщается, что среди задержанных высокопоставленные командиры обеих группировок. На допросах они предоставляют военным ценные разведданные. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что бои продолжаются внутри зданий больницы. "В настоящее время террористы забаррикадировались в районе отделения неотложной помощи. На данном этапе мы эвакуируем пациентов в другое здание, и создаем для них инфраструктуру с соответствующим медицинским оборудованием", - отмечает пресс-служба. Ранее в ЦАХАЛ объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.

https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240321/izrail-1934585776.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа