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Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа"
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 22.03.2024
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о задержании более 500 подозреваемых в терроризме в ходе операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:36
2024-03-22T01:36
2024-03-22T01:36
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о задержании более 500 подозреваемых в терроризме в ходе операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. "Операция в больнице "Аш-Шифа" продолжается. Это операция с самым большим числом террористов, которых мы задержали с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых принадлежат группировкам ХАМАС и "Исламский джихад", - говорится в заявлении. Сообщается, что среди задержанных высокопоставленные командиры обеих группировок. На допросах они предоставляют военным ценные разведданные. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что бои продолжаются внутри зданий больницы. "В настоящее время террористы забаррикадировались в районе отделения неотложной помощи. На данном этапе мы эвакуируем пациентов в другое здание, и создаем для них инфраструктуру с соответствующим медицинским оборудованием", - отмечает пресс-служба. Ранее в ЦАХАЛ объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных в больнице "Аш-Шифа"
Армия Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме в "Аш-Шифе"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о задержании более 500 подозреваемых в терроризме в ходе операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе.
"Операция в больнице "Аш-Шифа" продолжается. Это операция с самым большим числом террористов, которых мы задержали с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых принадлежат группировкам ХАМАС
и "Исламский джихад", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что среди задержанных высокопоставленные командиры обеих группировок. На допросах они предоставляют военным ценные разведданные.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что бои продолжаются внутри зданий больницы. "В настоящее время террористы забаррикадировались в районе отделения неотложной помощи. На данном этапе мы эвакуируем пациентов в другое здание, и создаем для них инфраструктуру с соответствующим медицинским оборудованием", - отмечает пресс-служба.
Ранее в ЦАХАЛ объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
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