https://ria.ru/20240322/gruziya-1934961100.html

В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров

В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров - РИА Новости, 22.03.2024

В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров

Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:37

2024-03-22T15:37

2024-03-22T16:17

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евросоюз

рустави 2

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из Брюсселя, передает телекомпания "Рустави 2"."Представителей оппозиции вывезли из аэропорта в сопровождении полиции. Среди них были Георгий Вашадзе, Георгий Ботковели и Ани Цитлидзе. Дело касается событий в "Евронест". Инициатива правительственной команды в Брюсселе два дня назад была отвергнута оппозицией и украинской делегацией", — говорится в сообщении.Грузинская делегация летала в Брюссель, чтобы представить проект в поддержку евроинтеграции. Его автор — Мака Бочоришвили, член "Грузинской мечты" и глава грузинской делегации в "Евронест". Документ касался интеграции Грузии, Украины и Молдавии в ЕС, а также ускорения этого процесса.Оппозиционеры утверждают, что "Грузинская мечта" не смогла собрать подписи для регистрации резолюции и Бочоришвили не согласовала с ними текст проекта.

https://ria.ru/20240320/parlament-1934541289.html

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брюссель

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в мире, грузия, брюссель, георгий вашадзе, евросоюз, рустави 2, тбилиси