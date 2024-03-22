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В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров - РИА Новости, 22.03.2024
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15:37 22.03.2024 (обновлено: 16:17 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/gruziya-1934961100.html
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров - РИА Новости, 22.03.2024
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров
Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:37
2024-03-22T16:17
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ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из Брюсселя, передает телекомпания "Рустави 2"."Представителей оппозиции вывезли из аэропорта в сопровождении полиции. Среди них были Георгий Вашадзе, Георгий Ботковели и Ани Цитлидзе. Дело касается событий в "Евронест". Инициатива правительственной команды в Брюсселе два дня назад была отвергнута оппозицией и украинской делегацией", — говорится в сообщении.Грузинская делегация летала в Брюссель, чтобы представить проект в поддержку евроинтеграции. Его автор — Мака Бочоришвили, член "Грузинской мечты" и глава грузинской делегации в "Евронест". Документ касался интеграции Грузии, Украины и Молдавии в ЕС, а также ускорения этого процесса.Оппозиционеры утверждают, что "Грузинская мечта" не смогла собрать подписи для регистрации резолюции и Бочоришвили не согласовала с ними текст проекта.
https://ria.ru/20240320/parlament-1934541289.html
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в мире, грузия, брюссель, георгий вашадзе, евросоюз, рустави 2, тбилиси
В мире, Грузия, Брюссель, Георгий Вашадзе, Евросоюз, Рустави 2, Тбилиси
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров

В Грузии освистали оппозиционеров за провал документа по интеграции

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из Брюсселя, передает телекомпания "Рустави 2".
"Представителей оппозиции вывезли из аэропорта в сопровождении полиции. Среди них были Георгий Вашадзе, Георгий Ботковели и Ани Цитлидзе. Дело касается событий в "Евронест". Инициатива правительственной команды в Брюсселе два дня назад была отвергнута оппозицией и украинской делегацией", — говорится в сообщении.

Парламентская ассамблея "Евронест" объединяет депутатов Европарламента и парламентов стран, входящих в программу ЕС "Восточное партнерство".

Грузинская делегация летала в Брюссель, чтобы представить проект в поддержку евроинтеграции. Его автор — Мака Бочоришвили, член "Грузинской мечты" и глава грузинской делегации в "Евронест". Документ касался интеграции Грузии, Украины и Молдавии в ЕС, а также ускорения этого процесса.
Оппозиционеры утверждают, что "Грузинская мечта" не смогла собрать подписи для регистрации резолюции и Бочоришвили не согласовала с ними текст проекта.
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В миреГрузияБрюссельГеоргий ВашадзеЕвросоюзРустави 2Тбилиси
 
 
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