https://ria.ru/20240322/gruziya-1934961100.html
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров - РИА Новости, 22.03.2024
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров
Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:37
2024-03-22T15:37
2024-03-22T16:17
в мире
грузия
брюссель
георгий вашадзе
евросоюз
рустави 2
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871209581_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_6f71b04029c344156962457c14eae475.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Десятки активистов минувшей ночью устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встретив неодобрительными выкриками грузинских оппозиционеров, вернувшихся из Брюсселя, передает телекомпания "Рустави 2"."Представителей оппозиции вывезли из аэропорта в сопровождении полиции. Среди них были Георгий Вашадзе, Георгий Ботковели и Ани Цитлидзе. Дело касается событий в "Евронест". Инициатива правительственной команды в Брюсселе два дня назад была отвергнута оппозицией и украинской делегацией", — говорится в сообщении.Грузинская делегация летала в Брюссель, чтобы представить проект в поддержку евроинтеграции. Его автор — Мака Бочоришвили, член "Грузинской мечты" и глава грузинской делегации в "Евронест". Документ касался интеграции Грузии, Украины и Молдавии в ЕС, а также ускорения этого процесса.Оппозиционеры утверждают, что "Грузинская мечта" не смогла собрать подписи для регистрации резолюции и Бочоришвили не согласовала с ними текст проекта.
https://ria.ru/20240320/parlament-1934541289.html
грузия
брюссель
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871209581_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_92cc878732bf94b156189c421f34d4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, брюссель, георгий вашадзе, евросоюз, рустави 2, тбилиси
В мире, Грузия, Брюссель, Георгий Вашадзе, Евросоюз, Рустави 2, Тбилиси
В Грузии освистали прилетевших из ЕС оппозиционеров
В Грузии освистали оппозиционеров за провал документа по интеграции