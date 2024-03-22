https://ria.ru/20240322/graffiti-1934927840.html

Около 70 новых согласованных граффити появились в Москве за прошлый год

Около 70 новых согласованных граффити появились в Москве за прошлый год - РИА Новости, 22.03.2024

Около 70 новых согласованных граффити появились в Москве за прошлый год

Около 70 согласованных граффити появилось в Москве за прошлый год, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:07

2024-03-22T14:07

2024-03-22T14:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

винзавод

департамент жкх

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Около 70 согласованных граффити появилось в Москве за прошлый год, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 67 дизайн-проектов настенных рисунков уличных художников, которые украсили стены арт-пространства "Винзавод", трансформаторные подстанции и другие городские объекты. Таким образом, общее число согласованных граффити в столице достигло почти 900", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на трансформаторной подстанции на Ленинградском проспекте появилось граффити с изображением пеликана - символа милосердия, самопожертвования и родительской любви, на строении 21а на Южнобутовской улице нарисовали граффити на тему математики, здание на 3-й Парковой улице художники превратили в библиотеку. "Изображения, которые размещают на фасадах зданий и трансформаторных подстанциях, должны соответствовать определенной тематике, под строгим запретом любая реклама, пропаганда нездорового образа жизни, сцены насилия, рисунки, порочащие честь и достоинство человека. Самовольно наносить граффити строго запрещено, они будут незамедлительно удалены", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для размещения граффити необходимо получить согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены, затем подать заявление в Департамент ЖКХ Москвы, приложив проект рисунка и рендер. При принятии положительного решения проект выносится на Межведомственную комиссию.

https://ria.ru/20240319/demontazh-1934188976.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, винзавод, департамент жкх, комплекс городского хозяйства москвы