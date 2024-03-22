Около 70 новых согласованных граффити появились в Москве за прошлый год
Мурал "Birds" Amaro на Винзаводе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Около 70 согласованных граффити появилось в Москве за прошлый год, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 67 дизайн-проектов настенных рисунков уличных художников, которые украсили стены арт-пространства "Винзавод", трансформаторные подстанции и другие городские объекты. Таким образом, общее число согласованных граффити в столице достигло почти 900", - сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что на трансформаторной подстанции на Ленинградском проспекте появилось граффити с изображением пеликана - символа милосердия, самопожертвования и родительской любви, на строении 21а на Южнобутовской улице нарисовали граффити на тему математики, здание на 3-й Парковой улице художники превратили в библиотеку.
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"Изображения, которые размещают на фасадах зданий и трансформаторных подстанциях, должны соответствовать определенной тематике, под строгим запретом любая реклама, пропаганда нездорового образа жизни, сцены насилия, рисунки, порочащие честь и достоинство человека. Самовольно наносить граффити строго запрещено, они будут незамедлительно удалены", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для размещения граффити необходимо получить согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены, затем подать заявление в Департамент ЖКХ Москвы, приложив проект рисунка и рендер. При принятии положительного решения проект выносится на Межведомственную комиссию.