https://ria.ru/20240322/gaza-1934990822.html
Небензя призвал СБ ООН поддержать резолюцию непостоянных членов по Газе
Небензя призвал СБ ООН поддержать резолюцию непостоянных членов по Газе - РИА Новости, 22.03.2024
Небензя призвал СБ ООН поддержать резолюцию непостоянных членов по Газе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал поддержать проект резолюции непостоянных членов Совбеза с требованием прекращения огня в секторе Газа. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:03
2024-03-22T17:03
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал поддержать проект резолюции непостоянных членов Совбеза с требованием прекращения огня в секторе Газа. "В нем черным по белом прописано требование как по прекращению огня, так и по безусловному освобождению заложников", - сказал Небензя. "Это сбалансированный и деполитизированный документ. Не видим причин, по которым члены СБ могут отказать ему в поддержке. Разве только если прекращение огня и освобождение заложников в их планы не входит", - указал он. В свою очередь постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай также поддерживает данный проект. Проект непостоянных членов Совбеза "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному прекращению огня". Ранее РФ и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США, в которой требования о прекращении огня не содержалось.
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в мире, китай, россия, сша, василий небензя, чжан цзюнь, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, Россия, США, Василий Небензя, Чжан Цзюнь, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя призвал СБ ООН поддержать резолюцию непостоянных членов по Газе
Небензя призвал СБ ООН поддержать проект резолюции непостоянных членов по Газе
ООН, 22 мар - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал поддержать проект резолюции непостоянных членов Совбеза с требованием прекращения огня в секторе Газа.
"В нем черным по белом прописано требование как по прекращению огня, так и по безусловному освобождению заложников", - сказал Небензя.
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"Это сбалансированный и деполитизированный документ. Не видим причин, по которым члены СБ могут отказать ему в поддержке. Разве только если прекращение огня и освобождение заложников в их планы не входит", - указал он.
В свою очередь постпред КНР
при ООН Чжан Цзюнь
заявил, что Китай также поддерживает данный проект.
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Проект непостоянных членов Совбеза "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному прекращению огня".
Ранее РФ и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США
, в которой требования о прекращении огня не содержалось.
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