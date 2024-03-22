https://ria.ru/20240322/futbol-1934850028.html
Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной с Сербией
Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной с Сербией - РИА Новости, 22.03.2024
Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной с Сербией
Товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу посетил восьмимиллионный гость международной выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:26
2024-03-22T09:26
2024-03-22T09:43
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу посетил восьмимиллионный гость международной выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе выставки. "Четырнадцатилетний Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным посетителем Международной выставки-форума "Россия", с родителями и младшим братом посетил товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. Семья прилетела на это событие из Тюмени", - говорится в сообщении. Отмечается, что подарок для юбилейного посетителя подготовили АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и Российский футбольный союз. "Семья Лейзер получила сертификат на места в VIP-ложу стадиона, проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице. Для семьи была проведена экскурсия, а знаменитые футболисты Дмитрий Сычев и Федор Кудряшов вручили Вадиму и его младшему брату два комплекта именной формы сборной России с автографами футболистов", - уточнили организаторы. Отмечается, что Вадим Лейзер занимается футболом с четырех лет и даже успел поиграть в Германии, где родился и жил с семьей до возвращения в Россию. "Очень понравилось, особенно увидеть звезд футбола. Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена. Нам подарили именные футболки, но играть в них мы не будем, положим под стекло на память. Большое спасибо", - приводит пресс-служба слова Лейзера. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://rsport.ria.ru/20240321/bikovich-1934725157.html
https://rsport.ria.ru/20240321/match-1934815049.html
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олимпийские игры, россия, москва, сербия, дмитрий сычев, фёдор кудряшов, товарищеские матчи
Выставка-форум "Россия", Олимпийские игры, Россия, Москва, Сербия, Дмитрий Сычев, Фёдор Кудряшов, Товарищеские матчи
Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной с Сербией
Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной России по футболу
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу посетил восьмимиллионный гость международной выставки-форума "Россия", сообщили в пресс-службе выставки.
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"Четырнадцатилетний Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным посетителем Международной выставки-форума "Россия", с родителями и младшим братом посетил товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. Семья прилетела на это событие из Тюмени", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подарок для юбилейного посетителя подготовили АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и Российский футбольный союз.
"Семья Лейзер получила сертификат на места в VIP-ложу стадиона, проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице. Для семьи была проведена экскурсия, а знаменитые футболисты Дмитрий Сычев и Федор Кудряшов вручили Вадиму и его младшему брату два комплекта именной формы сборной России с автографами футболистов", - уточнили организаторы.
Отмечается, что Вадим Лейзер занимается футболом с четырех лет и даже успел поиграть в Германии, где родился и жил с семьей до возвращения в Россию.
"Очень понравилось, особенно увидеть звезд футбола. Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена. Нам подарили именные футболки, но играть в них мы не будем, положим под стекло на память. Большое спасибо", - приводит пресс-служба слова Лейзера.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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