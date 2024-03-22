https://ria.ru/20240322/fukusima-1934862486.html

Россия потребовала допуска специалистов для взятия проб около АЭС в Японии

Россия потребовала допуска специалистов для взятия проб около АЭС в Японии - РИА Новости, 22.03.2024

Россия потребовала допуска специалистов для взятия проб около АЭС в Японии

Россия и Китай требуют от Японии предоставить возможность взять пробы воды в акватории, где идет сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:28

2024-03-22T10:28

2024-03-22T13:45

россия

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терсо

фукусима-1

япония

китай

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ТОКИО, 22 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Китай требуют от Японии предоставить возможность взять пробы воды в акватории, где идет сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил РИА Новости новый посол России в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио. "На все наши просьбы о налаживании эффективных контактов с профильными российскими учреждениями японская сторона отвечает отказом. Совместно с китайскими партнерами призываем японскую сторону обеспечить максимальную транспарентность тех действий, которые осуществляются в настоящее время, и как минимум обеспечить доступ нашим специалистам для замеров и проб непосредственно в акватории, где осуществляется сброс тритиевой воды. Пока вынуждены основываться только на тех сведениях, которые появляются в открытых источниках, в том числе и в рамках работы МАГАТЭ", — сказал посол.Глава дипмиссии подчеркнул, что продолжит работать по этой теме, так как существует большая обеспокоенность россиян на Дальнем Востоке. "Таких запросов от российских граждан, когда я работал в Москве, поступало очень много. И реагируя на них, мы будем добиваться от японской стороны максимальной транспарентности", — добавил дипломат. В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, в этом году еще один осуществлялся с 28 февраля по 17 марта. Всего за 2023 финансовый год, который закончится 31 марта, планировалось сбросить более 31 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. С апреля этого года и до конца марта 2025 года ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысячи тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр. Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм — до 1500 беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным Министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии одного километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20240208/aes-1926125565.html

https://ria.ru/20230911/vody-1895445171.html

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россия, магатэ, терсо, фукусима-1, япония, китай