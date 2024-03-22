https://ria.ru/20240322/fnb-1934987324.html
Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов
Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.03.2024
Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов
Министерство финансов РФ выполняет все планы по пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), и снижение объемов поставок нефти из России никак не... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:50
2024-03-22T16:50
2024-03-22T16:50
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
фонд национального благосостояния россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878237397_0:3:3143:1771_1920x0_80_0_0_108e44d6ec1c1a35ea3bfb317218ad22.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министерство финансов РФ выполняет все планы по пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), и снижение объемов поставок нефти из России никак не отразится на жизни граждан, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. "У нас превышение 60 долларов за баррель - мы с вами говорили о бюджетном правиле - мы все равно выполним и выполняем все наши планы по пополнению Фонда национального благосостояния - все, что выше 60 (долларов)", - сказал Силуанов. При этом снижение объемов поставок нефти на доходах государства и на жизни россиян никак не скажется, заверил министр, отвечая на соответствующий вопрос в ходе лекции. "Никак не скажется. Почему? Потому что если мы контролируем объем добычи и экспорта нефти и вместе с нашими партнерами регулируем предложение нефти в целом на рынке, то и контролируем цены", - объяснил Силуанов. Как сообщал в конце прошлого года Силуанов, Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, тем не менее не готов его обнулить и "сидеть без копейки в запасе". Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году - 11,191 триллиона, в 2026 году - 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2024 году запланировано на уровне 333,8 миллиарда, в 2025 году - 1,821 триллиона, в 2026 году - 1,836 триллиона рублей. При этом в 2024 году средства ФНБ будут использованы на цели обеспечения сбалансированности федерального бюджета в объеме 1,3 триллиона рублей, создавая условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне. Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%.
https://ria.ru/20240307/fnb-1931678079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Фонд национального благосостояния России
Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов
Силуанов: снижение объемов поставок нефти не влияет на наполнение ФНБ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министерство финансов РФ выполняет все планы по пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), и снижение объемов поставок нефти из России никак не отразится на жизни граждан, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
"У нас превышение 60 долларов за баррель - мы с вами говорили о бюджетном правиле - мы все равно выполним и выполняем все наши планы по пополнению Фонда национального благосостояния - все, что выше 60 (долларов)", - сказал Силуанов.
Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей
При этом снижение объемов поставок нефти на доходах государства и на жизни россиян никак не скажется, заверил министр, отвечая на соответствующий вопрос в ходе лекции. "Никак не скажется. Почему? Потому что если мы контролируем объем добычи и экспорта нефти и вместе с нашими партнерами регулируем предложение нефти в целом на рынке, то и контролируем цены", - объяснил Силуанов.
Как сообщал в конце прошлого года Силуанов, Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, тем не менее не готов его обнулить и "сидеть без копейки в запасе".
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин
Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году - 11,191 триллиона, в 2026 году - 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2024 году запланировано на уровне 333,8 миллиарда, в 2025 году - 1,821 триллиона, в 2026 году - 1,836 триллиона рублей.
При этом в 2024 году средства ФНБ будут использованы на цели обеспечения сбалансированности федерального бюджета в объеме 1,3 триллиона рублей, создавая условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне.
Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ
. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%.
В Фонде национального благосостояния не осталось евро