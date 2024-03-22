https://ria.ru/20240322/fnb-1934987324.html

Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов

Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.03.2024

Минфин выполняет все планы по пополнению ФНБ, заявил Силуанов

Министерство финансов РФ выполняет все планы по пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), и снижение объемов поставок нефти из России никак не... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:50

2024-03-22T16:50

2024-03-22T16:50

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд национального благосостояния россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878237397_0:3:3143:1771_1920x0_80_0_0_108e44d6ec1c1a35ea3bfb317218ad22.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министерство финансов РФ выполняет все планы по пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), и снижение объемов поставок нефти из России никак не отразится на жизни граждан, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. "У нас превышение 60 долларов за баррель - мы с вами говорили о бюджетном правиле - мы все равно выполним и выполняем все наши планы по пополнению Фонда национального благосостояния - все, что выше 60 (долларов)", - сказал Силуанов. При этом снижение объемов поставок нефти на доходах государства и на жизни россиян никак не скажется, заверил министр, отвечая на соответствующий вопрос в ходе лекции. "Никак не скажется. Почему? Потому что если мы контролируем объем добычи и экспорта нефти и вместе с нашими партнерами регулируем предложение нефти в целом на рынке, то и контролируем цены", - объяснил Силуанов. Как сообщал в конце прошлого года Силуанов, Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, тем не менее не готов его обнулить и "сидеть без копейки в запасе". Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году - 11,191 триллиона, в 2026 году - 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2024 году запланировано на уровне 333,8 миллиарда, в 2025 году - 1,821 триллиона, в 2026 году - 1,836 триллиона рублей. При этом в 2024 году средства ФНБ будут использованы на цели обеспечения сбалансированности федерального бюджета в объеме 1,3 триллиона рублей, создавая условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне. Минфин РФ в 2024 году вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Согласно нему, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота - 40%.

https://ria.ru/20240307/fnb-1931678079.html

https://ria.ru/20240206/rubl-1925581384.html

https://ria.ru/20240117/fnb-1921830529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии