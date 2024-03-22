https://ria.ru/20240322/festival-1934842295.html

Участницы фестиваля молодежи из Сербии остались в восторге от Салехарда

Участницы фестиваля молодежи из Сербии остались в восторге от Салехарда - РИА Новости, 22.03.2024

Участницы фестиваля молодежи из Сербии остались в восторге от Салехарда

Участницы Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из Сербии Милица Дробняк и ее подруга Даница Миленкович участвовали в региональной программе Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:14

2024-03-22T08:14

2024-03-22T09:47

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

белград (город)

общество

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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Участницы Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из Сербии Милица Дробняк и ее подруга Даница Миленкович участвовали в региональной программе Ямало-Ненецкого автономного округа и остались в восторге от организации, арктической природы и гостеприимства принимающей стороны, о чем Милица рассказала РИА Новости. Сейчас Дробняк работает в страховой компании в Белграде, а ранее окончила магистратуру ВШЭ в Москве, став одним из стипендиатов программы Россотрудничества. "В Сербии узнала о программе, участвовала в ней и через Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде получила стипендию, поехала в магистратуру в Москву. Русский язык учила на подготовительном отделении для иностранцев - один год перед магистратурой", - рассказала она в разговоре с агентством. Пребывание сербок на ВФМ в России продлилось с 28 февраля по 18 марта. После программы фестиваля в Сочи они с другими участниками поездом отправились в столицу, в Москве провели два дня и затем самолетом в Салехард. "В Салехарде природа и погода особые, очень красивые, но особенно - гостеприимство людей, то, как они нас принимали. Сделали все, чтобы мы ощущали себя желанными гостями, приглашали приезжать снова, надарили подарков, предлагали найти там работу. Участники ВФМ были на разных региональных программах, но я благодарная всего за то, что мы оказались на Ямале, уверена, что природа в России везде хороша, но мы получили лучшую региональную программу и принимающую сторону", - отметила собеседница агентства. Фотография ее подруги с цитатой о том, что она хотела бы "жить, работать и завести семью на Ямале" появились в нескольких СМИ арктического региона с подписью "Милица Дробняк". "Моя подруга Даница, которая участвовала в ВФМ и была вместе со мной всю поездку, действительно сказала, что хотела бы там жить и работать, и мне тоже понравилось, я хотела бы вернуться, не знаю надолго ли, но определенно хотела бы приехать туда снова", - подчеркнула собеседница агентства. "В Россию я влюблена давно, от всего сердца, поэтому все это было не случайно. В этот раз, когда оказалась в Москве, такая ностальгия меня охватила, буквально вернулась в свои студенческие дни, хотела бы чтобы моя работа была связана с поездками в Россию, на линии Белград - Москва", - подытожила Дробняк. С сербской подругой они в качестве иностранных специалистов также посетили на Ямале участки для голосования и Центр общественного наблюдения на выборах президента России и остались довольны организацией и ходом волеизъявления.

https://ria.ru/20240318/festival-1934098350.html

россия

белград (город)

арктика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, белград (город), общество, арктика