Участницы фестиваля молодежи из Сербии остались в восторге от Салехарда

Участницы ВФМ из Сербии побывали в Салехарде и мечтают снова вернуться в Арктику
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.