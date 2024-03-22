https://ria.ru/20240322/fasady-1934986459.html

Застройщик установил все фасады в столичном технопарке по программе МПТ

Застройщик установил все фасады в столичном технопарке по программе МПТ - РИА Новости, 22.03.2024

Застройщик установил все фасады в столичном технопарке по программе МПТ

Девелопер закончил установку фасадных конструкций и крыши в промышленном технопарке на севере Москвы; проект строительства реализуется в рамках программы... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:16

2024-03-22T17:16

2024-03-22T17:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

зеленоградский административный округ

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934984808_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_7d8d2598da8469b5be623f03231924eb.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Девелопер закончил установку фасадных конструкций и крыши в промышленном технопарке на севере Москвы; проект строительства реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Созданием технологического промпарк в Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы занимается застройщик, входящий в ГК ФСК. Новая технозона поможет создать более шестисот рабочих мест, говорится в сообщении.Кроме того, строители продолжают работу по закладке промышленного пола, созданию спецнадстройки, укладке инженерных сетей и монтажу окон. На территории будущего технологического парка появятся лаборатории, КБ, а также опытные производства и офисные помещения. Также в технопарке предусмотрена наземная парковка."Это 2-ой промобъект инвестора, строящийся по программе стимулирования создания МПТ. Уже началось возведение 1-го завода в составе промышленно-строительного комплекса в Савелках Зеленоградского административного округа, где по программе стимулирования создания мест приложения труда будет создано не меньше 556 рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.Программа работает уже четыре года, за это время она охватила почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 80 соглашений с инвесторами, которые собираются возводить более 3,8 миллиона "квадратов" коммерческой недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисы и торговые точки, школы, детсады, объекты культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.

https://ria.ru/20240311/proizvoditeli-1932192924.html

зеленоградский административный округ

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, зеленоградский административный округ, москва