https://ria.ru/20240322/fasady-1934986459.html
Застройщик установил все фасады в столичном технопарке по программе МПТ
Застройщик установил все фасады в столичном технопарке по программе МПТ - РИА Новости, 22.03.2024
Застройщик установил все фасады в столичном технопарке по программе МПТ
Девелопер закончил установку фасадных конструкций и крыши в промышленном технопарке на севере Москвы; проект строительства реализуется в рамках программы... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:16
2024-03-22T17:16
2024-03-22T17:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
зеленоградский административный округ
москва
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Девелопер закончил установку фасадных конструкций и крыши в промышленном технопарке на севере Москвы; проект строительства реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Созданием технологического промпарк в Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы занимается застройщик, входящий в ГК ФСК. Новая технозона поможет создать более шестисот рабочих мест, говорится в сообщении.Кроме того, строители продолжают работу по закладке промышленного пола, созданию спецнадстройки, укладке инженерных сетей и монтажу окон. На территории будущего технологического парка появятся лаборатории, КБ, а также опытные производства и офисные помещения. Также в технопарке предусмотрена наземная парковка."Это 2-ой промобъект инвестора, строящийся по программе стимулирования создания МПТ. Уже началось возведение 1-го завода в составе промышленно-строительного комплекса в Савелках Зеленоградского административного округа, где по программе стимулирования создания мест приложения труда будет создано не меньше 556 рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.Программа работает уже четыре года, за это время она охватила почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 80 соглашений с инвесторами, которые собираются возводить более 3,8 миллиона "квадратов" коммерческой недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисы и торговые точки, школы, детсады, объекты культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.
https://ria.ru/20240311/proizvoditeli-1932192924.html
зеленоградский административный округ
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, зеленоградский административный округ, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Зеленоградский административный округ, Москва
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Девелопер закончил установку фасадных конструкций и крыши в промышленном технопарке на севере Москвы; проект строительства реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Созданием технологического промпарк в Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы занимается застройщик, входящий в ГК ФСК. Новая технозона поможет создать более шестисот рабочих мест, говорится в сообщении.
Кроме того, строители продолжают работу по закладке промышленного пола, созданию спецнадстройки, укладке инженерных сетей и монтажу окон. На территории будущего технологического парка появятся лаборатории, КБ, а также опытные производства и офисные помещения. Также в технопарке предусмотрена наземная парковка.
"Это 2-ой промобъект инвестора, строящийся по программе стимулирования создания МПТ. Уже началось возведение 1-го завода в составе промышленно-строительного комплекса в Савелках Зеленоградского административного округа
, где по программе стимулирования создания мест приложения труда будет создано не меньше 556 рабочих мест", – сказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.
Программа работает уже четыре года, за это время она охватила почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 80 соглашений с инвесторами, которые собираются возводить более 3,8 миллиона "квадратов" коммерческой недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисы и торговые точки, школы, детсады, объекты культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.
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