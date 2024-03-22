Орбан назвал Евросоюз пленником Сороса
Орбан: ЕС связан с Соросом и не может проводить политику, ориентированную на мир
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Большинство европейцев заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, однако организации американского миллиардера Джорджа Сороса тесно встроены в евроинституты, поэтому Брюссель не может начать проводить политику, ориентированную на мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Европейские лидеры чувствуют, что европейское общественное мнение скорее поддерживает те партии, которые выступают за мир, и меньше поддерживает провоенные партии. Поворот в сторону мира в Европе не удается, потому что Брюссель на самом деле является пленником сети Джорджа Сороса. Сеть Сороса встроена в европейские институты", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, люди из империи Сороса, которую он выстраивал 30 лет, не только могут влиять на общественное мнение, но и имеют "настолько сильную переговорную позицию, что могут взять часть денег, необходимых для собственного содержания, из брюссельской казны". "Они есть и в Еврокомиссии, и в Европарламенте, и несколько премьер-министров назначены Соросом", - добавил Орбан.
Венгерский премьер отметил, что европейцы смогут высказать свою оценку деятельности "провоенных политиков" на выборах в Европарламент, в то время как венгерские власти регулярно изучают общественное мнение по важным вопросам. Так, согласно последнему опросу, 86% венгров выступили против отправки западных войск на Украину, напомнил Орбан.
Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.
Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.