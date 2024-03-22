https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934884803.html

Орбан назвал Евросоюз пленником Сороса

Орбан назвал Евросоюз пленником Сороса - РИА Новости, 22.03.2024

Орбан назвал Евросоюз пленником Сороса

Большинство европейцев заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, однако организации американского миллиардера Джорджа Сороса тесно встроены в РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:59

2024-03-22T11:59

2024-03-22T11:59

в мире

джордж сорос

европарламент

евросоюз

виктор орбан

венгрия

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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Большинство европейцев заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, однако организации американского миллиардера Джорджа Сороса тесно встроены в евроинституты, поэтому Брюссель не может начать проводить политику, ориентированную на мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Европейские лидеры чувствуют, что европейское общественное мнение скорее поддерживает те партии, которые выступают за мир, и меньше поддерживает провоенные партии. Поворот в сторону мира в Европе не удается, потому что Брюссель на самом деле является пленником сети Джорджа Сороса. Сеть Сороса встроена в европейские институты", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, люди из империи Сороса, которую он выстраивал 30 лет, не только могут влиять на общественное мнение, но и имеют "настолько сильную переговорную позицию, что могут взять часть денег, необходимых для собственного содержания, из брюссельской казны". "Они есть и в Еврокомиссии, и в Европарламенте, и несколько премьер-министров назначены Соросом", - добавил Орбан. Венгерский премьер отметил, что европейцы смогут высказать свою оценку деятельности "провоенных политиков" на выборах в Европарламент, в то время как венгерские власти регулярно изучают общественное мнение по важным вопросам. Так, согласно последнему опросу, 86% венгров выступили против отправки западных войск на Украину, напомнил Орбан. Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джордж сорос, европарламент, евросоюз, виктор орбан, венгрия